Reunião com moradores do campo do Vasco busca alternativas para legalizar área

No final da manhã de terça-feira (9), foi realizada mais uma importante reunião entre Frente Parlamentar da Moradia, Reforma Urbana e Regularização Fundiária, Conselho Municipal de Habitação, Prefeitura e Comunidade do Campo do Vasco.

Encontro foi no Salão Azul e buscou alternativas para o caso do campo do Vasco

O encontro aconteceu no Salão Azul do Centro Administrativo e contou com um grupo de 25 moradores, além do vice-prefeito Jesse Trindade, o procurador geral do município Daniel Rosso, vereadores Anilton Oliveira/PT, Dileuza Tolfo/PDT, Luciano Belmonte/Progressista, Bispo Ênio/Progressista e João Leivas/PDT.

Anilton coordenou a reunião e destacou que a moradia e a regularização fundiária são uma das principais bandeiras de luta e atuação na Câmara e por esta razão a Frente Parlamentar vem atuando de forma firme ao lado do Conselho Municipal de Habitação, buscando alternativas junto à administração municipal.

O petista leu uma síntese da última audiência da frente e deixou todos cientes que o prazo de 60 dias expira em 29 de novembro, quando precisa ser notificada a justiça quanto às providências inerente ao caso.

Vereador Anilton e o presidente do bairro Assunção Claudiomiro Rocha

O líder comunitário Claudiomiro Rocha, presidente do bairro Assunção, falou do momento e disse que a comunidade está buscando soluções dentro do possível para atender o pleito. Rocha falou sobre os levantamentos feitos com as famílias e anunciou duas emendas parlamentares dos deputados Marcon e Bohn Gass destinadas a Regularização Fundiária em Alegrete. Uma no valor de R$ 150 mil foi entregue ao vice-prefeito e a outra tão logo chegue será repassada à administração.

Líder comunitário buscou soluções para os moradores

Para o vice-prefeito, Jesse Trindade, que também responde pelo cargo de secretário de planejamento, a prefeitura é parceira e quer ajudar os moradores. Nesse sentido, ele comunicou que fez uma visita à gerência da Caixa para saber de alguma linha de crédito que auxiliasse a comunidade do campo do Vasco.

Vice disse da parceria e que a prefeitura está junto nessa demanda da comunidade

A prefeitura aguarda manifestação formal da Caixa para saber dos recursos financeiros que atendam os anseios dos moradores. O procurador do município falou dos trâmites burocráticos e está disposto a solucionar os entraves. De posse de alguns levantamentos, Rosso disse que a prefeitura tem interesse em solucionar da melhor maneira possível a situação desses moradores.

Procurador Rosso falou dos trâmites burocráticos

Os vereadores também deixaram sua mensagem de apoio e se colocaram juntos na luta pela busca da regularização de todos moradores daquela área. O vereador Luciano Belmonte sugeriu que a prefeitura auxiliasse com uma contra-partida com recursos que viabilizassem o terreno. Já, João Leivas, saudou a todos pelo empenho e disse da importância em buscar alternativas. O Bispo Ênio reiterou o apoio à comunidade e mencionou o esforço de todos para concretização do sonho da comunidade.





Vereadores estão juntos na luta da comunidade do campo do Vasco

A vereadora Dileuza destacou o empenho da Frente Parlamentar e destacou que todos estão empenhados em conseguir êxito, além do trabalho intenso é preciso ter fé, ponderou a vereador.

Vereadora falou do trabalho e que é preciso união e fé que tudo será resolvido da melhor maneira

Na parte final da reunião alguns moradores falaram sobre a situação que já se arrasta por 32 anos e além de relatos, sugeriram e pediram que esse processo seja visto com bons olhos por todos.

Moradores marcaram presença na reunião

Uma nova reunião deverá ser marcada nos próximos dias para acertar as providências que serão tomadas diante do processo que atinge mais de 40 famílias há mais de duas décadas em Alegrete.