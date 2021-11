O vereador Vagner Fan participou da Reunião da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste), que aconteceu no município da Rosário do Sul. A reunião foi presidida pelo Presidente vereador Mário Augusto Teixeira de Sousa, vereador Rogério Ustra do MDA e o Senhor Prefeito Vilmar de Oliveira. A Senhora Heili Temp – Coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde participou da reunião e abordou diversos assuntos referente à saúde e de interesse da região. Na ocasião os vereadores puderam apresentar as demandas e projetos da para a região fronteira-oeste.

Reunião da ULFRO em Rosário do Sul, abordou temas relacionados à saúde e cultura



O vereador Vagner Fan através das emendas impositivas apresentou:



• aquisição e instalação de toldos para proteção e segurança em 10 postos de saude (ESF) para os pacientes e familiares que buscam atendimento médico;

• aquisição e instalação de praças e conjunto de mesas e bancos de concreto para doze bairros, em Alegrete;

• Através da emenda de bancada em conjunto com os vereadores Cléo Trindade, João Leivas e o vereador Vagner Fan, destinaram recursos para asfaltamento e pavimentação de ruas e vias de acesso e passeio, possibilitando qualidade de vida e desenvolvimento à comunidade.



Todos os recursos são possíveis através das emendas impositivas e neste ano estará focado em saúde pública e infraestrutura. Porém nas próximas emendas atenderá outras áreas.

Na reunião da ULFRO, também esteve presente o Senhor Marcos Paulo da Luz – Diretor Administrativo da Secretaria de Cultura e sua participação foi imprescindível para trazer indicações de projeto para a cultura na região.

Texto: Assessoria Gabinete Vereador Vagner Fan