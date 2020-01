Reunião debate adequação do Aeroporto para vôos comerciais em Alegrete

Na tarde do dia 15 de janeiro, no auditório do CEA, aconteceu a reunião com representantes de entidades locais para tratar da revitalização do Aeroporto de Alegrete e a ativação de linhas aéreas comerciais.

O evento teve início com a palavra do Sr. Carlos Augusto Carús, que falou da importância do aeroporto para a região. O encontro tratou do problema de modo administrativo e sem viés político, buscando soluções para a demanda antiga da comunidade alegretense, visto que o projeto em questão visa maximizar o desenvolvimento econômico do município.



O jornalista Nilson Gomes comentou sobre a organização de uma comissão e a próxima etapa a ser seguida: uma parceria com a Universidade Federal do Pampa – Campus Alegrete, em que o Reitor, Roberlaine Jorge, irá nomear um corpo técnico e um engenheiro-chefe para ajudar no estudo dos antigos documentos do aeroporto e na reestruturação do projeto para atender as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).