Reunião define que APAE vai receber incentivo para atendimentos ao TEA

O 1º Seminário do TEA promovido pela Câmara de Vereadores instigou entidades e orgãos públicos a buscar caminhos para este fato que hoje é uma realidade no Muncípio.

No dia, 20 foi realizada uma reunião na APAE com a presença do prefeito Márcio Amaral, Secretários municipais, professor Marcos Ruffo Goulart da APAE, vereadora Dileusa Alves para dar continuidade ao trabalho aos autistas de Alegrete.

Reunião do TEA

A vereadora Dileusa Alves participou da reunião e salienta que no Seminário ficou acertado de que a APAE é um dos braços que vai fazer esse trabalho.

Mas, para isso, precisa de aporte financeiro devido ao aumento da demanda do número de autistas que buscam a entidade e precisam de acompanhamento dos serviços da APAE.

Os vereadores Itamar Rodriguez(PP) e Dileusa Alves (PDT) se engajaram nesta luta e buscaram com o Poder Executivo de alguma forma ajudar a APAE para que ela possa ateder a demanda do TEA

A vereadora informa que já está definido que a Secretria de Promoção Social vai repassar 10 mil, a Educação mais 10 mil e para 2023 e a Saúde vai conseguir repassar 20 mil à APAE.

A APAE atende 68 crianças até seis anos e 98 acima de sete anos, de acordo com a Vereadora Dileusa Alves.