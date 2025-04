Reunião do Citadino será realizada, nesta sexta-feira, no Festival da Linguiça de Alegrete

O evento é realizado pela Prefeitura de Alegrete, em parceria com o Sesc, e movimenta mais de 700 atletas no município.

A atividade acontece a partir das 19h no centro do Parque do Festival. Os temas abordados são diversos, dias e horários dos jogos, número de atletas de fora do Município e demais demandas que serão passadas aos dirigentes das equipes.

Neste ano, uma novidade promete agitar os apaixonados pelo futsal, além das tradicionais Séries A, B e C, a competição contará com a categoria 38+ e feminino. O objetivo é promover a integração geral dos alegretenses nesse esporte que cresce ano a ano em Alegrete.

Nos últimos anos, o Citadino se tornou uma referência na Fronteira- Oeste em virtude do seu grandioso potencial de movimentar a economia. Atletas locais e de regiões próximas vem para o Município para disputar a competição que atrai um grande público na quadra da Arena Esporte e Lazer.

Além disso, segundo informado, a tendência é de mudança nas categorias com a questão dos atletas de fora, sempre visando, um fortalecimento e um maior atrativo ao público que assiste e consome o futsal alegretense.