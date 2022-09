Reunião dos Festejos também presta conta da Campereada Internacional

A reunião com os patrões dos CTGs, ocorreu no Grupo Nativista Ibirapuitã onde esteve em pauta a continuidade da programação dos Festejos Farroupilhas.

Reunião dos festejos prestas contas da Campereada

Por sugestão do Conselho Fiscal e aproveitando a presença de todos, foi apresentada a prestação de contas da 43ª Campereada Internacional do Alegrete que, após discutida, foi aprovada por unanimidade. Neste ano, devido ao alto custo e ainda algumas restrições da pandemia o evento teve um passivo de R$ 39.000,00 com o pagamento do gado.

Na mesma reunião houve a escolha do Coordenador da 44ª edição da Campereada, onde o nome de Cléo Trindadae foi aprovado por todos os patrões para presidir a comissão central. -Nossa atenção está voltada agora aos Festejos Farroupilhas e após já iremos encaminhar as negociações da Campereada que irá acontecer em fevereiro de 2023.