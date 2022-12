Reunião em São Paulo debateu a construção do Memorial Oswaldo Aranha

Uma reunião realizada no último dia 29, em São Paulo, no Clube Hebraica, foi tratado sobre os investimentos que farão do memorial Oswaldo Aranha realidade em Alegrete, contando inclusive com a presença da família, representada no ato por Zazi Aranha, neta de Oswaldo Aranha.



O Projeto Oswaldo Aranha foi apresentado por André Steiner, presidente da Fundação Oswaldo Aranha; Prefeito Márcio Amaral, Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, Sérgio de Borja, Academia Rio-Grandense de Letras e Adão Faraco, ex-prefeito de Alegrete.

André Steiner destacou a importância da construção do memorial como um Centro de referência em tecnologia, inovação e pesquisas avançadas. O prefeito Márcio levou aos investidores as principais vantagens que este investimento pode trazer para Alegrete e Região.

Logo após a apresentação, Daniel Zonshine parabenizou os envolvidos pela mobilização e informou que trará recursos de Israel para investir na Construção do Memorial Oswaldo Aranha. Adão Faraco, que realizou um lindo discurso, resgatou memórias de quando era prefeito e iniciou a provocação para que Oswaldo Aranha fosse uma figura conhecida e reconhecida por Alegrete.

Ao final da solenidade, houve a entrega simbólica de uma maquete em acrílico ao Embaixador de Israel e um emocionante aperto de mãos entre Adão Faraco e Daniel Zonshine.

À noite ocorreu a palestra do historiador Fábio Koifman, do Rio de Janeiro: “Oswaldo Aranha e os Judeus”.

Com informações e fotos Agência Bhaita