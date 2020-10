Reunião na Promotoria avança para restituir valores do vale-transporte aos usuários do transporte coletivo

Compartilhe













Na tarde da última quinta-feira (08), foi realizada audiência, na sede do Ministério Público, para tentativa de resolução do problema da restituição de valores do vale -transporte

A audiência foi mediada pela Promotora de Justiça, Luiza Trindade Losekann, em substituição na Promotoria de Justiça Especializada de Alegrete desde o dia 08 de setembro. Estiveram presentes o Procurador-Geral do Município, Paulo Faraco, o Coordenador do PROCON, Jeferson Maidana , bem como, os representantes do STU e da empresa Fronteira D’Oeste LTDA.

Apesar das questões controversas, entre as empresas, o STU e o Município de Alegrete, e para evitar maiores transtornos aos usuários do serviço de transporte público municipal, a Promotora diz que houve avanço no sentido do fornecimento de créditos dos usuários do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Com isso, será possível, tão logo se equacione questões técnicas, a restituição dos créditos aos usuários e/ou a retomada do serviço, em uso desde 2013 no Município de Alegrete.

Com informações: da Promotoria de Justiça

Vera Soares Pedroso