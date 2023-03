Reunião na última segunda-feira definiu os caminhos do Brick da Praça 2023

A reunião trouxe muitos assuntos importantes, um deles foi o recadastramento, todos os “briqueiros” passaram por entrega de documentos para serem inventariados para a edição do corrente ano. Ao todo, 136 participantes estão alistados.

O evento continuará no segundo sábado de cada mês, das 9h às 17h, porém uma das novidades é a flexibilidade de remarcar o dia devido a intempéries, o que não era permitido até então. Também será possível fazer edições especiais para determinadas datas comemorativas.

No entanto, um dos empecilhos é a falta de pontos de luz para os comerciantes, principalmente os que vendem bebidas geladas ou alguns tipos de alimentos, porque há somente um ponto de luz em toda praça, que fica na pira da pátria.

Uma das atrações será o famoso Momento Cultural, sempre trazendo artistas locais para alegrar o evento. Em abril, o brick será no dia 8 e em maio no dia 13 . Neste ano, os expositores terão seus próprios números, que não podem ser trocados .

Rodrigo Guterres presidiu o encontro

Os brechós eram um ponto de interrogação, pois deixavam a estética da cidade feia, segundo a prefeitura. Foi provado que este tipo de comércio incentiva a sustentabilidade, algo tão almejado nas grandes e pequenas cidades, além de ser uma tradição em vários pontos do mundo. Ocorreu um acordo em que as árvores, galhos e folhas não poderão ser utilizados para pendurar roupas, pregar cartazes ou banners. Os bancos também devem ser preservados, principalmente, para o uso dos visitantes da feira, está livre o uso de araras de roupas.

Expositores do Brick da Praça

O PAT conversou com Nara dos Anjos, colaboradora do brick há mais ou menos dois anos e comercializa roupas, sapatos e acessórios usados. Quando questionada sobre a relevância dos brechós para o meio ambiente, afirma que muitas roupas são descartadas de forma incorreta e que quem trabalha em brechós ajuda a conservar as roupas, porque têm muitas pessoas que precisam dessas vestimentas. Sobre a importância do Brick da Praça em sua vida, relata que ainda não é aposentada e que é uma forma de complementar a renda. Segundo Nara, várias pessoas do grupo de “briqueiros” tornaram-se amigos e ajudam-se sempre que podem.