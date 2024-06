Reviravolta no caso Priscila Leonardi: acusado de tentar estuprar e matar enfermeira é preso em Alegrete

Na sequência do término da oitiva das testemunhas de acusação arroladas pela Promotoria em audiência realizada na terça-feira(25), um novo desenvolvimento surgiu no caso de Priscila Leonardi. A última testemunha apresentou revelações cruciais. Conforme os procedimentos judiciais, desde 2020 havia suspeitas sobre o envolvimento de integrantes de uma facção criminosa no planejamento e execução do sequestro e extorsão que culminaram na morte da enfermeira.

Durante semanas, os indivíduos coordenaram meticulosamente a logística do crime, ampliando o grupo de participantes e distribuindo responsabilidades. Priscila foi sequestrada em 19 de junho de 2023 e seu corpo foi encontrado posteriormente às margens do Rio Ibirapuitã, em 06 de julho de 2023, em Alegrete. A perícia determinou que sua morte foi resultado de espancamento e estrangulamento.

Após três meses de investigação, incluindo diversas medidas cautelares como quebras de sigilo bancário e fiscal, interceptações telefônicas, mandados de busca e apreensão de dispositivos eletrônicos, e análise de mensagens telemáticas, a Promotoria denunciou nove suspeitos por extorsão qualificada, sequestro seguido de morte, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Leia mais: Imagem estarrecedora: primo, principal suspeito da morte de Priscila, carrega seu caixão durante enterro

A avaliação do juiz da comarca, resultou em cinco suspeitos considerados inocentes por falta de provas suficientes, enquanto quatro continuam enfrentando o processo judicial.

Um novo ponto crucial surgiu quando, durante a oitiva das testemunhas de acusação, uma testemunha revelou informações chocantes. Alex Ribeiro de 47 anos, responsável pela vigília da vítima durante o cativeiro, foi acusado de tentativa de estupro seguida de homicídio contra Priscila Leonardi.

Diante das revelações desses detalhes na audiência, o Ministério Público imediatamente solicitou a prisão preventiva de Alex Ribeiro, que não estava entre os inicialmente acusados. O mandado de prisão foi cumprido durante a noite de ontem(25) pela Brigada Militar, que o encaminhou à DP e posteriormente ao Presídio Estadual de Alegrete (PEAL).

Com este novo desenvolvimento, o caso continua a evoluir no sistema judicial, destacando-se pela complexidade das acusações e pela gravidade dos crimes imputados aos envolvidos.

Leia mais: Caso Priscila: inconformados, amigos protestam na Europa por justiça

Sobre o caso:

Os réus foram denunciados pela promotora de Justiça Rochelle Jelinek, no final de novembro do ano passado, após realizar a negociação da primeira delação premiada da história do município da Fronteira Oeste. Eles respondem por extorsão qualificada com restrição da liberdade da vítima e resultado morte, além de ocultação de cadáver.

A promotora ainda destaca que a pena da extorsão com resultado morte, de 24 a 30 anos de prisão, é maior que a de homicídio doloso qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão. Rochelle Jelinek diz que a lei considera mais forte, mais repugnante, o crime de extorsão com resultado morte, porque o interesse é financeiro. Segundo ela, a pena é maior porque é ainda mais grave que o homicídio. Dessa forma, os quatro réus serão julgados pelo juiz e não pelo Tribunal do Júri, que é reservado apenas para casos de crimes contra a vida (homicídio consumado ou tentado).O julgamento dos quatro acusados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por extorsão e morte da enfermeira Priscila Ferreira Leonardi, de 40 anos, inciou no dia 26 de abril.