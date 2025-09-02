RG Futsal: supremacia alegretense na Copa Irmãos Toledo em São Vicente do Sul

No último final de semana a RG Futsal representou Alegrete na Copa Irmãos Toledo de Futsal, realizada no município de São Vicente do Sul. A competição reuniu dezenas de equipes da região do futsal de base.

A escolinha do ex-jogador de futebol profissional Rodrigo Gasolina foi o grande destaque da disputa. De 6 categorias, cinco delas chegaram a final da competição, e três trouxeram o título de campeã.

Destaque para o Sub-17 da RG Futsal venceu a final do forte time da SER Santiago, que tinha vários jogadores que já atuam na Série Ouro. A gurizada de Alegrete bateu os santiaguenses pelo placar de 2 a 0 e levantaram a taça.

A categoria Sub-13 venceu todos os jogos e saiu campeã invicta da Copa Toledo. Da mesma forma, o Sub-15, não perdeu uma partida e trouxe o título de forma invicto. Destaque para a menina Amanda Lima que integrou o time e trouxe um certificado de destaque da partida

Na categoria Sub-9, a RG Futsal foi a vice-campeã. Já o Sub-8 terminou em 3º lugar.

Entre os destaques individuais da Copa, kauã Serina, o artilheiro da categoria Sub-11 e Alberto Paines, apontado como melhor goleiro no Sub-11. Entre os dois dias de competições, a delegação alegretense somou 100 pessoas em São Vicente do Sul.

Kauã e o professor Rodrigo Alberto, goleiro destaque

“Mais uma vez conseguimos mostrar nosso trabalho com essa gurizada. Estão todos de parabéns. Aos pais que não arredaram o pé. Foi tudo muito organizado e conseguimos fazer uma boas competição no geral. Só gratidão a família RG Futsal”, resumiu o professor Rodrigo Gasolina.