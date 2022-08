RGE alerta para falta de energia hoje e amanhã na cidade e interior

Dando sequência ao trabalho realizado de melhorias da RGE, em Alegrete, nestes dias 16 e 17 novamente algumas localidades terão desligamento programado de energia.

A RGE comunica que haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica, devido a manutenção e melhorias, o que afeta algumas regiões no município de Alegrete nos dias 16 e 17 de agosto.

Os desligamentos programados são procedimentos realizados pela RGE para situações especiais, como troca de equipamentos, manutenção na rede e reposição de peças e componentes. O processo é necessário para garantir a segurança dos profissionais, da comunidade e da própria rede.

Através de manobras de carga, a distribuidora sempre mantém desligado o menor número possível de clientes para a execução das obras. Em geral, a RGE destina mais de uma equipe para a execução das obras na mesma região e ao mesmo tempo, aproveitando, assim, um único desligamento. Na troca de postes, por exemplo, é comum ver várias equipes trabalhando lado a lado.

De acordo com a assessoria de imprensa da RGE, para receber os avisos sobre os desligamentos programados, pelo celular e e-mail, é preciso realizar um cadastro através do site da RGE (www.rge-rs.com.br). O serviço está disponível a todos os clientes e é gratuito. Para realizar o cadastro, é simples: clicando no item “Desligamento Programado”, que fica no canto superior direito da tela, é feito um direcionamento para a página onde é possível informar número de telefone e endereço de e-mail, tendo em mãos o Seu Código (número que consta nas contas de energia de cada unidade consumidora).

Segundo a RGE, “esses avisos ocorrem apenas em situações programadas, não servindo para situações de desligamentos emergenciais, como os causados por temporais ou acidentes de trânsito”.

Confira os períodos e locais onde haverá interrupções nos links a seguir: