RGE faz parceria com escolas de Alegrete e região para orientar alunos quanto ao uso consciente de energia

Projeto RGE nas Escolas reúne-se com os professores da 10ª CRE para uma capacitação sobre uso consciente e seguro de energia elétrica.

No dia 10 de dezembro de 2020, às 10h, as agentes multiplicadoras do Projeto RGE nas Escolas estarão reunidas com o grupo de professores da 10ª CRE para um encontro de capacitação sobre os conteúdos e valores abordados pelo Programa de Eficiência Energética – PEE RGE: uso consciente e seguro de energia elétrica, sustentabilidade, promoção de novos hábitos de consumo, fontes limpas para geração de energia elétrica e o seu acesso universal. Os assuntos serão conduzidos pela metodologia adotada pelo Projeto, inspirada nas operações intelectuais de Neil Postam: questionar, aplicar, classificar, verificar, generalizar, observar e definir.

O Projeto, cuja duração é três anos, tem o objetivo de demonstrar como ações educacionais contribuem com a disseminação de conceitos e práticas de eficiência energética, uso seguro da energia e sustentabilidade. Para isso, busca aproximar-se, incentivar e acompanhar os desdobramentos da sua proposta educativa junto aos educadores e alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. As atividades que serão propostas para as escolas passam por capacitação online em tempo real, desafios, concursos e premiações, além de ações itinerantes com atividades teatrais, nos quais os próprios alunos e professores participarão ativamente da história.

A RGE, por meio de ações de relacionamento com o poder público, vem consolidando parceiras para a realização do Projeto em diferentes esferas. Em 2020, a primeira região atendida pelo RGE nas Escolas junto a Secretaria de Estado da Educação é a 10ª CRE. O resultado dessa parceria será visualizado em 2021, quando projeto retomará o contato com os educadores e as atividades de capacitação nas demais CREs, apresentando para os novos grupos as propostas e desdobramentos ocorridos no grupo anterior, retroalimentando positivamente o Mural de Histórias reais que devem compor o Projeto.

Os professores interessados em fazer parte do Programa RGE nas Escolas podem entrar em contato pelo e-mail: contato@rgenasescolas.com.br ou pelo telefone: 51 989.22.14.99

Data: 10 de dezembro às 10h.

Mais informações são enviadas aos participantes após o preenchimento do link de inscrição: https://forms.gle/PpJjmQP53DLzfvf19