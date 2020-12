RGE reavalia procedimento e evita que milhares de consumidores ficassem sem internet

Quando a empatia também é observada em pequenos detalhes, os resultados podem ser grandiosos.

Essa referência é para a equipe 3001 da RGE que auxilou a empresa Interneith Banda Larga, na manhã de sábado(5).

Até aqui o relato parece simples, e que ambas empresas têm a obrigação de manter seus serviços sempre disponíveis e com a melhor qualidade possível para os clientes. Entretanto, imprevistos acontecem, como um curto em uma rede na esquina da Praça Nova no final da tarde da última sexta-feira. Como a rede ficou energizada e oferecendo riscos aos profissionais, o trabalho inicial no sábado era para desligar tudo. Com isso, milhares de consumidores iriam ficar sem Internet. Não só em Alegrete como em outros Municípios.

Por esse motivo, o comprometimento e a empatia fizeram a diferença. Em um diálogo entre os profissionais das duas empresas, houve o consenso de buscar uma solução ao invés de prejudicar um número até então incalculável de clientes, pois se desligado e os cabos cortados para restabelecer a Internet iria levar no mínimo três a quatro dias. Sendo assim, eles tiveram sucesso em apontar a causa do problema que era uma lâmpada de led em um poste nas adjacências que provocava o curto na rede. Mas para isso, eles tiveram que fazer uma minuciosa avaliação nos postes e mudar o cronograma inicial de desligar e cortar os fios.

A equipe da Interneith fez o seguinte agradecimento:

A equipe da Interneith Banda Larga vem a público agradecer a equipe 3001 da RGE pelo empenho dedicação e profissionalismo no trabalho realizado nas imediações da Avenida Dr Lauro Dorneles cruzamento com Waldemar Masson. Neste local, na sexta-feira um poste de energia pegou fogo. E, no sábado quando as equipes de telecom se dirigiram ao local para fazer reparos, identificaram que os cabos de fibra óptica estavam energizados oferencendo risco eminente de choque elétrico. A equipe 3001 da RGE preocupada em resolver o problema e evitar que fosse necessário cortar os cabos e deixar toda a Cidade Alta e bairros próximos sem o serviço de internet nesse tempo de pandemia, fez um trabalho minucioso até encontrar e resolver a avaria sem medir esforços. A Interneith em seu nome e em nome dos seus assinantes agrade imensamente.