RGE restabelece energia atingida pelo vendaval em Alegrete

Equipes da RGE trabalham intensamente, desde a tarde do dia 14, para restabelecer energia elétrica em vários pontos da cidade. O vento de mais de 60 km por hora atingiu postes, prejudicando a rede elétrica.

A todo momento a redação do PAT recebe ligações de consumidores reclamando que ainda estão sem energia.

A informação da RGE é de que a forte instabilidade que atingiu a região de Alegrete, causou danos na rede de energia elétrica, principalmente por galhos e objetos arremessados sobre fios e outros equipamentos.

No momento, 650 clientes estão sem energia elétrica, espalhados pelo Município. As equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes atingidos no menor tempo possível.

SEGURANÇA – A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:

SMS: Se o problema for falta de energia, envie um SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.

DEFESA CIVIL

Já a Defesa Civil informa que os Bombeiros estavam apagando múltiplos focos de incêndio e acionaram a Defesa Civil para atender algumas demandas na cidade. Uma árvore caída na via na Vila Nova, outra na Dr Romário, e outra árvore caída sobre uma residência na Sepe Tiarajú.

A situção foi encaminhada ao secretário de infraestrutura, Mário Rivelino e o mesmo de imediato atentou-se a atender todas as demandas. Houve também um cidadão que acionou a Defesa Civil relatando uma árvore inclinada no bairro Vera Cruz, o mesmo efetuou o corte e, posteriormente a Secretaria de Infraestrutura recolheu os galhos. Segundo o INMET em Alegrete teve ventos de até 62km/h.