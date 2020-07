Rio Grande do Sul tem mais 17 mortes e se aproxima dos 60 mil casos de coronavírus

O Rio Grande do Sul registrou mais 17 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os óbitos ocorreram entre o dia 16 de julho e este domingo (26). Agora, já são 1.571 vítimas da doença desde o início da pandemia, em março.

As vítimas divulgadas pela secretaria da saúde neste domingo são 10 homens e sete mulheres, com idades entre 50 e 97 anos. Elas residiam nos municípios de Bagé, Caxias do Sul, Canoas, Charqueadas, Guaíba, Porto Alegre, Viamão, Quaraí, Rio Grande, Roca Sales e Sapucaia do Sul.

O número estimado de recuperados da doença no RS é de 50.561 (85% dos casos). Outras 7.647 pessoas seguem em acompanhamento médico.

Perfil das vítimas: