Rio Grande do Sul tem quase 150 mil alunos com risco de evasão escolar, aponta estudo

O número representa mais de 20% do total de estudantes em escolas públicas estaduais, que hoje são cerca de 700 mil. O RS está entre os piores estados do Brasil no indicador, definido como “assustador” pela chefe da pasta.

“Já temos quase 150 mil estudantes hoje em risco real de evasão. É um em uma escola, dois em outra e, às vezes, a escola não percebe claramente o tamanho do desafio porque são escolas isoladas. Mas, no conjunto, nossas tecnologias de acompanhamento já mostram isso”, O número é assustador”, resumiu a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O dado coloca o RS entre os estados com mais altos índices de evasão escolar do país. “Qualquer número relacionado a evasão, abandono, reprovação aqui no Rio Grande do Sul é bem preocupante, pois temos os mais altos índices no Brasil, tanto de reprovação, quanto de evasão e abandono”, afirmou Raquel.

Dos 148.220 alunos com algum risco de evasão escolar, cerca de 58 mil têm risco grave ou crítico de evasão, sendo 25 mil em risco alto e 32 mil em risco crítico. Estes indicadores levaram o Palácio Piratini a lançar diversos programas voltados à educação, como a Política de Proteção à Trajetória dos Estudantes e, mais recentemente, o Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, que cria bonificações a escolas que garantirem a permanência dos alunos em sala de aula e premia estudantes pelo comparecimento e desempenho em provas.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Uma das ações das políticas públicas está em melhorar o monitoramento da evasão escolar. “Foi por isso que nós criamos uma política de proteção à trajetória escolar, que tem um aplicativo com inteligência artificial, que, através dos cruzamentos de dados, nos apontam antecipadamente os estudantes que têm risco de evasão. Uma série de dados que os algoritmos traçam o perfil da pessoa com possibilidade de abandono.

Fonte: Secretária Educação RS