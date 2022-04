Os dias de sol e clima ameno no Rio Grande do Sul devem acabar momentaneamente na próxima semana. De acordo com a MetSul, os próximos dias no Estado serão marcados por temporais com risco de tempestades em diversas localidades. A expectativa é que uma “onda de tempestades” atinja as regiões centrais da Argentina, do Uruguai e também do território gaúcho.

Os totais esperados de chuva para o período deverão oscilar entre 60 e 80 mm em todo o Estado. Na Fronteira Oeste, Campanha e na Região Central, os valores previstos deverão superar 100 mm na maioria dos municípios, podendo alcançar 125 mm em algumas localidades.

A atmosfera vai estar muito instável entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul entre esta segunda-feira (25) e a quinta (28) com condições extremamente favoráveis à ocorrência de fortes a intensos temporais isolados, alguns severos, com potencial elevado de causar estragos por granizo e vendavais.

Primeiros temporais começam hoje à noite

As condições atmosféricas vão começar a se deteriorar rapidamente entre o final do dia de hoje e a madrugada da segunda-feira no Centro da Argentina e no Uruguai com a formação de intensas áreas de instabilidade com chuva localmente forte e temporais fortes a severos com potencial de granizo e vendavais localizados.

No decorrer da segunda-feira, a instabilidade do Uruguai avança para o Rio Grande do Sul e vai atingir principalmente o Oeste e o Sul gaúcho, afetando mais tarde o Centro do Estado rumo ao final do dia. É alto o potencial para temporais isolados com granizo de variado tamanho e vendavais localizados. Na maioria das áreas da Metade Norte, a segunda-feira será de sol com aumento de nuvens.

Nesta segunda-feira(25), a previsão para Alegrete é de muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas, mínima de 21°C e máxima de 31°C.

Terça-feira de mais temporais

Chove na maior parte do Rio Grande do Sul na terça-feira com a instabilidade mais generalizada entre a madrugada e de manhã. Na segunda metade do dia, o tempo começa a abrir no Oeste com advecção de ar muito quente enquanto na Metade Leste o tempo segue instável.

Para Alegrete, está previsto tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mínima de 21°C e máxima de 35°C.

Quarta-feira de tempestades severas

Cenário perigoso de tempo severo vai se estabelecer na quarta-feira, quando uma corrente de jato em baixos níveis vai ganhar muita força entre o Centro da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, trazendo ar muito quente e gerando um padrão divergente de vento muito acentuado.

O sol predomina na maior parte do Rio Grande do Sul durante a quarta-feira e vai fazer muito calor com máximas acima de 35ºC em alguns municípios, mas o tempo tende a se instabilizar com chuva e temporais principalmente nas Metades Oeste e Sul do estado.

Já a quarta-feira, também, será de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, porém, a temperatura cai um pouco com mínima de 16°C e máxima de 35°C.

Chuva se espalha na quinta-feira

A instabilidade vai alcançar grande parte do Rio Grande do Sul na quinta-feira que terá aumento de nuvens e não repetirá o calor da véspera. Partes do estado gaúcho podem ter chuva localmente forte e as condições vão seguir propícias a temporais isolados de vento forte e granizo.

A quinta para Alegrete tem a previsão de manter a instabilidade com tempo nublado e pancadas de chuva, com mínima de 13°C e máxima de 22°C- segundo a INMET.

Risco de supercélulas de tempestade

A MetSul Meteorologia adverte que o padrão atmosférico na primeira metade da semana vai ser favorável à formação de supercélulas de tempestades, algumas com rotação e possível risco de atividade tornádica, especialmente no Centro da Argentina e no Uruguai. Risco menor vai se estender a cidade do Oeste e do Sul do Rio Grande do Sul.

Já nesta segunda-feira há possibilidade de formação de algumas supercélulas de tempestade, entretanto o risco maior se dará na tarde e noite da terça-feira e durante a quarta-feira com a enorme intensificação da corrente de jato em baixos níveis e a queda acentuada da pressão atmosférica. Reitera-se que o risco principal se dará em províncias do Centro argentino e em departamentos uruguaios.