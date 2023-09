Rio Ibicuí em Manoel Viana se aproxima do nível de inundação

Acima da cota de alerta tenção, o leito do rio já colocou a Defesa Civil do município em constante monitoramento.

Ainda pela manhã, o prrefeito Gustavo Medeiros esteve reunido com o coordenador da Defesa Civil de Manoel Viana, André Meneghetti, o vice-prefeito Antônio Flávio Busnelo e o secretário de obras Francisco Oliveira.

Juntos, eles conversaram sobre ações preventivas em relação a situação do município em decorrência das chuvas intensas, além de definir estratégias de prevenção e ação. A estrada que leva ao Assentamento já está com água na via, o Rio Caraguataí saiu do leito na localidade.

Conforme Medeiros, a prefeitura e a Defesa Civil estão em alerta caso haja a necessidade de atendimentos à comunidade. Segundo o Secretário Francisco, o nível do Rio Ibicuí se aproxima da cota de inundação que é 9,60m e pode ser necessário retirar pessoas das casas onde a água pode invadir já na manhã de quarta-feira.

Até às 16h de hoje o acumulado era de 80mm e em casos de ocorrências a comunidade deve entrar em contato através dos telefones 3256-1130, Recepção da Prefeitura, ou 99649-8046, Secretário Francisco Oliveira.

Fotos: reprodução