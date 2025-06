Rio Ibicuí recua quase um metro em Manoel Viana

Em relação a ontem, quarta-feira (25), houve um declínio de praticamente um metro — a medição anterior era de 12,62 metros.

Conforme o levantamento, 132 famílias foram atingidas pela inundação, totalizando 279 pessoas impactadas. Uma família permanece desabrigada e está sendo acolhida no ginásio Henrique Nemitz Martins, ponto de apoio disponibilizado pelo município. As demais 131 famílias, somando 275 pessoas, estão desalojadas e buscaram abrigo em residências de parentes ou amigos.

Os bairros mais afetados são Navegantes, Restinga, Progresso e Barragem do Itu. A Defesa Civil municipal segue com ações de monitoramento e assistência às famílias atingidas. Equipes estão mobilizadas para auxiliar no transporte de pertences, entrega de donativos e orientação quanto às áreas de risco. Algumas famílias já começaram com o processo de retorno para suas residências e já estão com as limpeza para a transição completa.

