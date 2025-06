Rio Ibicuí segue em declínio, e famílias já começam a voltar para casa em Manoel Viana

Share on Email

Em relação a ontem, quinta-feira (26), houve um declínio de praticamente um metro – a medição anterior era de 11,52 metros.

Algumas famílias já começaram a voltar para suas residências e iniciaram o processo de limpeza das localidades. A Defesa Civil não soube precisar quantas famílias já estão com esse processo de limpeza em andamento.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Conforme o levantamento, 132 famílias foram atingidas pela inundação, totalizando 279 pessoas impactadas. Uma família permanece desabrigada e está sendo acolhida no ginásio Henrique Nemitz Martins, ponto de apoio disponibilizado pelo município.

Os bairros mais afetados são Navegantes, Restinga, Progresso e Barragem do Itu. A Defesa Civil municipal segue com ações de monitoramento e assistência às famílias atingidas. Equipes estão mobilizadas para auxiliar no transporte de pertences, entrega de donativos e orientação quanto às áreas de risco.