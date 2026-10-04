Rio Ibirapuitã atinge 11,53 metros e Defesa Civil amplia atendimento às famílias

Segundo o levantamento da Defesa Civil, 30 famílias, totalizando 91 pessoas, estão desabrigadas em razão da inundação. Outras 32 famílias, que somam 68 pessoas, estão desalojadas.

As ocorrências atingem moradores dos bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

As famílias retiradas das áreas atingidas ou de risco estão sendo encaminhadas para três locais disponibilizados como abrigos: Ginásio da Escola Honório, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e Igreja Quadrangular.

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Entre os serviços realizados pelas equipes estão o transporte de bens materiais das famílias para os abrigos, a entrega de lonas e a retirada de moradores de áreas de risco.

Nível do rio

O boletim da Defesa Civil estabelece as seguintes referências para o Rio Ibirapuitã:

Cota de atenção: 7,50 metros

Cota de inundação: 9,70 metros

Cota de alerta: 8,50 metros

Nível registrado às 8h deste domingo: 11,53 metros

A Defesa Civil mantém plantão para atendimento à comunidade durante a situação de inundação.

Em caso de necessidade, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (55) 3120-1065