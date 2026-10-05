Rio Ibirapuitã baixa 20 centímetros em seis horas, mas segue acima da cota de inundação

O nível do Rio Ibirapuitã apresentou uma redução de 20 centímetros entre o boletim divulgado ao meio-dia e o levantamento das 18h desta segunda-feira (5), segundo dados da Defesa Civil de Alegrete.

Às 12h, o rio estava em 11,33 metros. No boletim das 18h, o nível registrado era de 11,13 metros. Mesmo com a redução, o rio permanecia 1,43 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros.

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Dados foram atualizados

Além da variação no nível do rio, a Defesa Civil também atualizou os números de pessoas atingidas.

Situação 12h 18h Variação Famílias desabrigadas 30 28 -2 Pessoas desabrigadas 91 63 -28 Famílias desalojadas 61 63 +2 Pessoas desalojadas 160 187 +27 Total de pessoas fora de casa 251 250 -1

Os dados indicam que, entre os dois levantamentos, o número de famílias desabrigadas caiu de 30 para 28, enquanto o número de pessoas nessa condição passou de 91 para 63.

Já entre os desalojados, houve aumento de 61 para 63 famílias, e de 160 para 187 pessoas.

Somadas as duas situações, o boletim das 12h registrava 251 pessoas desabrigadas ou desalojadas. No levantamento das 18h, eram 250 pessoas.

A diferença nos números de desabrigados e desalojados pode estar relacionada à atualização do levantamento realizado pelas equipes da Defesa Civil ao longo do atendimento à ocorrência.

Sete bairros seguem relacionados no boletim

Os dois boletins mantêm os mesmos bairros relacionados à ocorrência de inundação: Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Também permanecem os mesmos três pontos de acolhimento informados pela Defesa Civil: Ginásio da Escola Honório, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e Igreja Quadrangular.

Entre as ações realizadas estão o transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas e retirada de pessoas das áreas de risco. No boletim das 18h, a Defesa Civil também informa acolhimento, fornecimento de alimentação e atenção em saúde entre os serviços realizados.

Rio permanece acima da cota de inundação

A cota de inundação do Rio Ibirapuitã é de 9,70 metros. Às 18h, o nível estava em 11,13 metros, portanto 1,43 metro acima desse limite.

A Defesa Civil mantém o acompanhamento da situação e disponibiliza o telefone (55) 3120-1065 para atendimento à comunidade.