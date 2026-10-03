Rio Ibirapuitã chega a 11,25 metros e 119 pessoas já foram retiradas de áreas de risco em Alegrete

O nível do Rio Ibirapuitã chegou a 11,25 metros às 18h deste sábado (3), em Alegrete, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do município. A marca está 1,55 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros.

De acordo com a Defesa Civil, 24 famílias, totalizando 71 pessoas, estão desabrigadas, enquanto outras 12 famílias, que somam 48 pessoas, estão desalojadas. Ao todo, 119 pessoas foram retiradas de suas residências ou áreas de risco em razão da elevação do rio.

As famílias desabrigadas estão sendo encaminhadas para os ginásios das escolas Honório e Eurípedes Brasil Milano, utilizados como pontos de abrigo.

As áreas atingidas incluem os bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Entre as ações realizadas pela Defesa Civil estão o transporte de bens materiais para os abrigos, a entrega de lonas e a retirada de moradores de áreas consideradas de risco.

Nível do rio supera cota de inundação

A cota de atenção do Rio Ibirapuitã é de 7,50 metros, enquanto a cota de alerta está estabelecida em 8,50 metros. A partir de 9,70 metros é considerada a cota de inundação.

Com 11,25 metros na medição das 18h, o rio estava 2,75 metros acima da cota de alerta e 1,75 metro acima da cota de inundação.

A Defesa Civil mantém plantão para atendimento à comunidade durante o período de inundação.

Defesa Civil de Alegrete: (55) 3120-1065.