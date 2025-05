Rio Ibirapuitã deixa 22 pessoas fora de casa em Alegrete; risco de enchente persiste

De acordo com a Defesa Civil, o município já enfrenta impactos causados pela elevação do rio. Até o momento, foram contabilizadas 3 famílias desabrigadas (15 pessoas) e 2 famílias desalojadas (7 pessoas). Os desabrigados estão sendo acolhidos no ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, que foi estruturado para receber a população atingida.

Desde o início da elevação do nível do rio, uma força-tarefa foi mobilizada para o monitoramento da situação e a retirada preventiva de famílias residentes em áreas de risco. As ações envolvem diversas frentes de trabalho e voluntários.

Estão atuando diretamente nas operações a Defesa Civil, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, Parque de Máquinas, Secretaria de Desenvolvimento Social, Gabinete do Prefeito, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança, setor de Iluminação Pública, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a concessionária RGE e voluntários da comunidade.

A Defesa Civil solicita à população que acompanhe os comunicados oficiais e, em caso de emergência ou necessidade de informações, entre em contato pelos telefones:

(55) 3120-1065

(55) 99158-9544

(55) 99956-6385

O alerta segue mantido, e a recomendação é para que moradores de áreas ribeirinhas fiquem atentos às orientações das autoridades. O monitoramento do nível do Rio Ibirapuitã continuará sendo feito de forma ininterrupta.