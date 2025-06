Rio Ibirapuitã está baixando e mais de 400 pessoas continuam fora de casa em Alegrete

O município de Alegrete contabilizou 492 pessoas atingidas pela inundação do rio Ibirapuitã. O alento dos moradores é que desde domingo (22), o nível está decrescendo. Ontem pela manhã marcou 11m97com, já nesta segunda-feira (23), baixou 0,42cm, ou seja 11m55cm.

Conforme registro da CPRM que opera uma central de monitoramento do rio no bairro Rui Ramos, a cada hora o nível cai em média de 0.3cm, com uma vazão de 972 m3/s. A Defesa Civil segue o monitoramento e assistência a 67 famílias que estão desabrigadas, num total de 176 pessoas entre os abrigos do Ginásio da Escola Honório, IEEOA, Eurípedes Brasil Milano, SAAIA, Igreja Central do Evangelho Quadrangular, Igreja Exercito de Salvação, Berçário Industrial, Igreja Assembleia de Deus.

Entre os bairros Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antonio, Macedo, Vila Isabel, São João, Medianeira, Ibirapuitã, Pro Morar, Centenário, Cavera, são 195 famílias desalojadas, e pelo levantamento do município totalizam 316 que estão desalojadas.

O cenário na região ainda preocupa, Uruguaiana, Itaqui, no Passo São Borja e Manoel Viana seguem com rios em estado de inundação. O rio Quaraí voltou ao leito normal. Em Alegrete, não há uma previsão de retorno das famílias para seus lares.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade pelos telefones:

(55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou Adão Roberto 55999566385