Rio Ibirapuitã estabiliza em 11,54 metros e deixa 91 pessoas desabrigadas

O nível do Rio Ibirapuitã chegou a 11,54 metros às 18h deste domingo (4), em meio ao cenário de inundação que atinge áreas do município. O volume está 1,84 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros, e o rio encontra-se estabilizado nessa marca.

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Segundo os dados divulgados para atendimento à ocorrência, 30 famílias, totalizando 91 pessoas, estão desabrigadas. Outras 61 famílias, que somam 160 pessoas, estão desalojadas.

As áreas atingidas incluem os bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar. Para receber as pessoas que precisaram deixar suas residências, foram disponibilizados abrigos no Ginásio da Escola Honório, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e na Igreja Quadrangular.

Entre as ações realizadas pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, a entrega de lonas e a retirada de moradores de áreas consideradas de risco.

A situação exige atenção porque o nível registrado está acima das marcas de referência utilizadas para monitoramento do rio. A cota de atenção é de 7,50 metros, enquanto a cota de alerta é de 8,50 metros. A cota de inundação é de 9,70 metros.

A Defesa Civil mantém plantão para atender a comunidade e prestar assistência durante a ocorrência.

Moradores que necessitarem de atendimento podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (55) 3120-1065.

Situação às 18h de 4 de outubro de 2026: Rio Ibirapuitã estabilizado em 11,54 metros.