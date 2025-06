Rio Ibirapuitã mantém declínio, mas Alegrete ainda enfrenta cenário crítico

As informações atualizadas às 8h apontam uma redução no nível do Rio Ibirapuitã em relação ao boletim das 18h de sábado (21). No entanto, o quadro segue grave e mantém centenas de famílias fora de suas casas.

Conforme os dados mais recentes, o rio está em 11,97 metros, com vazão de 1030 m³/s. No levantamento anterior, o nível do rio era de 12,08 metros — o que representa uma redução de 11 centímetros em cerca de 14 horas. Apesar da diminuição, o nível do Ibirapuitã permanece bem acima da cota de inundação, que é de 9,70 metros.

Em relação ao número de atingidos, o boletim desta manhã registra 67 famílias desabrigadas (176 pessoas) e 195 famílias desalojadas (316 pessoas). Os desabrigados estão acolhidos em diferentes pontos preparados pela Prefeitura: Ginásio da Escola Honório Lemes, Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA), Escola Eurípedes Brasil Milano, SAAIA, Berçário Industrial e templos religiosos como Igreja Central do Evangelho Quadrangular, Exército de Salvação e Assembleia de Deus.

No levantamento divulgado no final da tarde de sábado, o total de famílias acolhidas somava 262, envolvendo 492 pessoas diretamente afetadas pela cheia.

Ações e apoio

A Defesa Civil e equipes da Prefeitura seguem atuando no transporte de bens, fornecimento de lonas, retirada de moradores das áreas de risco, entrega de alimentos e atendimento em saúde, além de reforço na segurança. O órgão mantém plantão permanente para atender à comunidade por meio dos telefones (55) 3120-1065 e (55) 99158-9544.

A Prefeitura reforça o apelo por doações de colchões, agasalhos, alimentos e produtos de limpeza, que podem ser entregues na sede da Defesa Civil.

Bairros mais afetados

Entre os bairros mais atingidos estão Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, Macedo, Vila Isabel, São João, Medianeira, Ibirapuitã, Promorar, Centenário e Cavera.

Expectativa

Embora o nível do rio tenha recuado levemente, a Defesa Civil orienta que a população continue atenta às informações oficiais e mantenha os cuidados necessários, visto que o rio segue acima da cota de inundação e a previsão é de que a situação ainda exija atenção nas próximas horas.