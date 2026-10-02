Rio Ibirapuitã se aproxima da cota de inundação e coloca Defesa Civil de Alegrete em alerta

O nível do Rio Ibirapuitã, em Alegrete, voltou a subir nas últimas horas e se aproxima da cota de inundação. Na manhã desta sexta-feira (2), o rio atingiu 9 metros e 35 centímetros, na medição realizada às 7h15min, entrando em cota de alerta e aumentando a preocupação das equipes de Defesa Civil.

A elevação do nível do rio mobilizou a Defesa Civil do município diante do risco de uma possível inundação. As equipes trabalham na organização e preparação de estruturas e locais que possam ser utilizados para atendimento e acolhimento da população caso seja necessário retirar moradores de áreas atingidas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues, o momento é de preparação para uma eventual necessidade de resposta à comunidade.

“A mobilização é para estruturar e preparar locais para socorrer a comunidade em caso de se confirmar a inundação”, explicou Rodrigues. Rio segue em elevação

Nas últimas 24 horas, o Rio Ibirapuitã apresentou uma elevação significativa. Na quinta-feira, o nível era de 7 metros e 21 centímetros. No final da tarde, o rio entrou em cota de alerta e continuou subindo durante a noite.

Às 19h15min, a medição apontava 8 metros e 13 centímetros. Desde então, o nível continuou avançando, chegando aos 9,35 metros registrados na manhã desta sexta-feira.

A elevação nas últimas horas, de aproximadamente 10 centímetros, mantém a Defesa Civil em estado de atenção, principalmente diante da possibilidade de continuidade da subida do rio.

Situação no Passo Novo está estabilizada

Enquanto o Ibirapuitã apresenta elevação, a situação na região do Passo Novo, que também foi afetada pelo avanço das águas, é considerada estabilizada pela Defesa Civil.

Conforme Adão Roberto Rodrigues, a comunidade já passou pela fase mais crítica de atendimento emergencial. Segundo ele, o trabalho agora entra em uma nova etapa, voltada à recuperação da área afetada.

“Passamos a fase da resposta, que é a fase do socorro imediato, e entramos na fase da reconstrução, que demora um pouco, mas não apresenta risco iminente”, destacou o coordenador.

Rodrigues também reconheceu o trabalho realizado durante o período de emergência e agradeceu a mobilização das equipes e da comunidade.“Parabéns a todos pela mobilização”, afirmou.

Defesa Civil mantém monitoramento

Com o Rio Ibirapuitã próximo da cota de inundação, as equipes seguem acompanhando a evolução do nível do rio e a situação das áreas consideradas de risco.

A orientação é para que moradores permaneçam atentos às informações oficiais e, em caso de agravamento da situação, sigam as orientações das equipes responsáveis pela Defesa Civil.

A evolução do nível do Ibirapuitã nas próximas horas será determinante para definir as medidas que poderão ser adotadas em Alegrete.