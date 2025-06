Rio Ibirapuitã sobe 12,11 metros e deixa mais de 470 fora de casa em Alegrete

Share on Email

Às 8h, o rio atingiu a marca de 12,11 metros. A vazão registrada foi de 1.050 m³/s.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo o boletim, 67 famílias — um total de 176 pessoas — estão desabrigadas e precisaram ser acolhidas em abrigos disponibilizados pela Prefeitura e entidades parceiras. Outras 189 famílias, somando 296 pessoas, estão desalojadas, tendo buscado abrigo em casas de familiares ou amigos.

Os bairros mais afetados incluem Vila Nova, Rui Ramos, Canudos, Santo Antônio, Macedo, Vila Isabel, São João, Medianeira, Ibirapuitã, Promorar, Centenário e Cavera. Em todos eles, a Defesa Civil, em conjunto com outras secretarias e voluntários, atua no transporte de bens materiais, entrega de lonas, retirada de moradores das áreas de risco e distribuição de alimentos. Há também atendimento em saúde e reforço no serviço de segurança.

Os abrigos em funcionamento são: Ginásio da Escola Honório, Instituto Estadual de Educação Osvaldo Aranha (IEEOA), Escola Eurípedes Brasil Milano, SAAIA, Igreja Central do Evangelho Quadrangular, Igreja Exército de Salvação, Berçário Industrial e Igreja Assembleia de Deus.

A Defesa Civil informa que o plantão para atendimento à comunidade está mantido e reforça a orientação para que moradores de áreas atingidas ou em risco busquem abrigo seguro.

Para informações e solicitações de auxílio, os números de contato disponíveis são:

(55) 3120-1065

(55) 99158-9544

Ou diretamente com o diretor da Defesa Civil, Adão Roberto: (55) 99956-6385.