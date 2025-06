Rio Ibirapuitã tem expressivo recuo e Defesa Civil prevê retorno de algumas famílias para hoje

O nível do Rio Ibirapuitã em Alegrete está abaixo da cota de Inundação. Dos 11m18cm da manhã de ontem, nesta quinta-feira (05), o nível registrado foi de 8m96cm. A vazão é de 610 m3/s e em cota de alerta.

Mas a situação ainda impede que 563 pessoas voltem para suas casas. Segundo Adão Roberto, diretor da Defesa Civil no Município, nesta quinta algumas famílias irão conferir suas residências e se possível fazer a higienização das casas e iniciar o processo de retorno a seus lares. Em Alegrete, são 59 famílias desabrigadas instaladas em abrigos de acolhimento nos Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exercito de Salvação, SAIA, Igreja Quadrangular e antigo berçário industrial.

A Defesa Civil calcula que as 92 famílias desalojadas já consigam entrar em suas casas até o final do dia. O auxílio com transporte e produtos de higienização está garantido pela força-tarefa montada no município.

Com constante monitoramento do nível do Rio Ibirapuitã, o retorno das famílias para as áreas que foram inundadas será acompanhado pela Defesa Civil. Embora todos os esforços feito, no acolhimento nos abrigos ou aqueles que foram para casa de parentes, a DC mantém plantão para preparar e distribuir alimentos e atendimento por profissionais de saúde. Também há fornecimento de ração aos animais e a campanha de arrecadação de ajuda humanitária.

O transporte de retorno está a cargo da Defesa Civil que vai agendar essa atividade melhor atender a todos.

Telefones de contato com a Defesa Civil: (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 ou 55999566385