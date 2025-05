Rio Ibirapuitã ultrapassa cota de alerta e afeta mais de 1.900 pessoas em Alegrete

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Conforme dados da Defesa Civil, 25 famílias foram diretamente atingidas pelas intempéries, totalizando 120 pessoas. Até o momento, não há registro de pessoas desabrigadas, porém 150 alunos do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR), que residiam nos alojamentos da instituição, precisaram ser realocados devido a alagamentos e destelhamentos.

Além do IFFAR, outros locais como o Polo do Jacaqua e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete também sofreram danos estruturais com destelhamentos. No interior do município, cinco famílias ficaram ilhadas na localidade de São João.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No total, foram afetados diretamente ou indiretamente mais de 1.900 cidadãos, incluindo aproximadamente 1.500 alunos e 200 servidores do IFFAR, além de 47 alunos e 15 servidores do Polo Jacaqua.

Entre os serviços realizados pelas equipes da força-tarefa municipal estão o corte de árvores, vistorias em estruturas comprometidas e a entrega e colocação de lonas para a população. As ações mobilizam órgãos como a Defesa Civil, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais (Infraestrutura, Agricultura, Desenvolvimento Social), Parque de Máquinas, Guarda Municipal, setor de iluminação e o Gabinete do Prefeito.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As áreas urbanas mais afetadas incluem os bairros Dr. Romário, Ayrton Senna 1, Nossa Senhora da Conceição, Anita Garibaldi, Maria do Carmo, Segabinase, Macedo, Vera Cruz, Prado, Vila Nova, Canudos, Rui Ramos, Vila Izabel, Medianeira, Tancredo Neves, Centenário, Ibirapuitã, Promorar, Assunção, Restinga, Porto dos Aguateiros e o interior do Rincão do 29.

A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio e reforça que a população deve permanecer atenta aos avisos e orientações. Em caso de emergência, os contatos disponíveis são: (55) 3120-1065, (55) 99158-9544 e (55) 99956-6385.