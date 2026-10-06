Rio recua, mas 250 pessoas continuam fora de casa em Alegrete

O nível do Rio Ibirapuitã apresentou recuo de 40 centímetros entre 12h e 18h desta terça-feira (6), conforme os boletins divulgados pela Defesa Civil de Alegrete.

Às 12h, o rio estava em 10,48 metros. No boletim das 18h, o nível registrado foi de 10,08 metros.

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Apesar da redução, o rio permanece 38 centímetros acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros.

Comparativo dos boletins

Informação 12h 18h Variação Nível do Rio Ibirapuitã 10,48 m 10,08 m -0,40 m Cota de inundação 9,70 m 9,70 m Sem alteração Famílias desabrigadas 28 28 Sem alteração Pessoas desabrigadas 63 63 Sem alteração Famílias desalojadas 63 63 Sem alteração Pessoas desalojadas 187 187 Sem alteração Abrigos 3 3 Sem alteração Bairros atingidos 7 7 Sem alteração

Somando os registros de desabrigados e desalojados, 250 pessoas permanecem fora de suas residências, de acordo com os dois boletins.

Áreas atingidas

Os bairros relacionados pela Defesa Civil são Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

Os abrigos utilizados permanecem sendo o Ginásio da Escola Honório, o Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e a Igreja Quadrangular.

As equipes seguem realizando transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas, retirada de pessoas de áreas de risco, acolhimento, fornecimento de alimentação e atenção em saúde.

A Defesa Civil de Alegrete pode ser acionada pelo telefone (55) 3120-1065.