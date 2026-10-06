Rio recua, mas 250 pessoas continuam fora de casa em Alegrete

O nível do Rio Ibirapuitã apresentou recuo de 40 centímetros entre 12h e 18h desta terça-feira (6), conforme os boletins divulgados pela Defesa Civil de Alegrete.
Às 12h, o rio estava em 10,48 metros. No boletim das 18h, o nível registrado foi de 10,08 metros.
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Apesar da redução, o rio permanece 38 centímetros acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros.
Comparativo dos boletins
|Informação
|12h
|18h
|Variação
|Nível do Rio Ibirapuitã
|10,48 m
|10,08 m
|-0,40 m
|Cota de inundação
|9,70 m
|9,70 m
|Sem alteração
|Famílias desabrigadas
|28
|28
|Sem alteração
|Pessoas desabrigadas
|63
|63
|Sem alteração
|Famílias desalojadas
|63
|63
|Sem alteração
|Pessoas desalojadas
|187
|187
|Sem alteração
|Abrigos
|3
|3
|Sem alteração
|Bairros atingidos
|7
|7
|Sem alteração
Somando os registros de desabrigados e desalojados, 250 pessoas permanecem fora de suas residências, de acordo com os dois boletins.
Áreas atingidas
Os bairros relacionados pela Defesa Civil são Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.
Os abrigos utilizados permanecem sendo o Ginásio da Escola Honório, o Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e a Igreja Quadrangular.
As equipes seguem realizando transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas, retirada de pessoas de áreas de risco, acolhimento, fornecimento de alimentação e atenção em saúde.
A Defesa Civil de Alegrete pode ser acionada pelo telefone (55) 3120-1065.
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