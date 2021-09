Rio teve leve recuo com previsão de chuva para domingo

Depois das chuvaradas no início desta semana, que elevaram o nível do Rio Ibirapuitã para 9m46cm e desalojou nove famílias, neste dia 10, as informações dão conta de que o rio teve um pequeno recuo.

Joaquim Segabinazzi, diretor da Defesa Civil de Alegrete, informa que nesta sexta- feira o rio está a 9m 41cm acima do nível normal.

A expectativa é de que as águas baixem, lentamente, visto que a chuva parou, embora exista previsão de retorno da instabilidade do tempo para o próximo domingo, mas em menor volume e entre dois dias deve somar em torno de 90mm.

A Defesa Civil está atenta para qualquer mudança em que as residências sejam atingidas e as famílias precisem de auxílio aqui em Alegrete.

A chuva de mais e 185mm que caiu no município, esta semana, encheu os arroios Regalados, Restinga e elevou o nível do Ibirapuitã e com isso fez a temperatura cair aqui no Município.

Um dos problemas verificados, em áreas ribeirinhas da cidade, é a quantidade de detritos como sacos e sacolas plásticas e outros objetos jogados em qualquer lugar que ajudam a obstruir bueiros e bocas de lobos evitando, muitas vezes, dificultando o escoamento da água.

A Defesa Civil monitora o comportamento do Rio e o crescimento foi de de 2 a 3cm por hora, o que se continuasse neste ritmo poderia provocar uma suba de 72cm em 24 horas. Conforme o coordenador, Sidomar Roballo, a previsão até o início da noite de ontem é de que a suba pudesse atingir 10metros, em razão da chuva intensa em Santana do Livramento o que não se confirmou.