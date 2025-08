Risco de tempestades segue alto em todo o território gaúcho

O sábado (2) foi de tempo severo no Rio Grande do Sul. Desde a madrugada, diversas regiões do Estado enfrentaram temporais, rajadas de vento e até queda de granizo. Municípios das regiões Central, Oeste, Sul e da Campanha relataram estragos causados pelo avanço de uma frente fria aliada ao forte calor e à umidade trazida do Norte do país.

Em Alegrete e arredores, a situação exige atenção redobrada. Segundo a Defesa Civil do RS, cidades como Itaqui, Rosário do Sul, São Borja, São Gabriel, Jaguari, Santiago, São Francisco de Assis e São Pedro do Sul podem enfrentar, entre o fim da tarde deste sábado e a madrugada de domingo (3), ventos que ultrapassem os 100 km/h.

A Defesa Civil estadual emitiu alertas meteorológicos nas redes sociais, reforçando o risco de novos temporais durante o fim de semana. Há previsão de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em boa parte do território gaúcho.

Acumulados e impactos

Os volumes de chuva previstos variam entre 10 e 40 mm por dia, podendo alcançar até 60 mm em áreas da região Central, Sul e Costa Doce. Já nos extremos Nordeste e Sul, não são esperados acumulados significativos.

As rajadas de vento podem chegar aos 90 km/h, especialmente quando associadas aos temporais. No entorno de Alegrete, esse valor pode atingir os 100 km/h, o que eleva o risco de danos em estruturas e quedas de árvores ou postes.

Cuidados e orientações

A Defesa Civil recomenda que a população busque abrigo seguro e evite áreas de risco, como proximidades de árvores, estruturas metálicas, fiações ou locais com placas e outdoors. Em caso de emergência, os números de contato são:

📞 Corpo de Bombeiros: 193

📞 Brigada Militar: 190

Instabilidade continua no domingo

O avanço da frente fria manterá o tempo instável neste domingo em grande parte do Estado. Estão previstas chuvas com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e possibilidade de granizo. As rajadas de vento podem variar entre 50 e 80 km/h, com picos de até 90 km/h.

As regiões mais afetadas pelo volume de chuva deverão ser as Missões e o Noroeste, onde os acumulados podem chegar aos 100 mm em pontos isolados. Na Costa Doce, Região Metropolitana, Litoral e Serra, os acumulados devem ficar entre 10 e 30 mm/dia. Já no Centro e parte dos Vales, a média é de 30 a 50 mm/dia.