Ritmistas dá show na Semana da Mulher e celebra em grande estilo

Inserida na programação da 24ª Semana da Mulher de Alegrete, a escola de samba Nós Os Ritmistas proporcionou um fim de tarde, início da noite que quinta-feira (9), um pouco diferente dos últimos dias.

A quadra de ensaios deu lugar a uma programação especial em homenagem ao Dia da Mulher. Uma roda de conversa: com a participação da delegada regional da Daniela Barbosa, que falou sobre violência doméstica ( Lei Maria da Penha), seguido da Drª Nilva Perez, falando sobre saúde da mulher.

Com forte presença do público feminino, o evento contou com sorteio de brindes, oficinas com Ellen Tito instrutora de jiu-jitsu, falando sobre defesa pessoal, Fernanda Assumpção falando sobre sexualidade. Uma história de superação com a venezuelana Marlyng Perez, oficina de turbante com Marília e auto maquiagem de Sara Mansour.



A noite dedicada as mulheres teve um desfile de moda, em meio a uma verdadeira praça de alimentação, com chá, doces e salgados, tudo feito pelas mulheres dos Ritmistas.

A escola vermelho e branco reafirmou seu compromisso que vai muito além do samba e do carnaval, uma escola inclusiva, voltada para o social. “Sempre que pudermos estaremos fazendo ações em prol da nossa comunidade”, frisou a diretora Cássia.

O público se deliciou com tortas, pizzas e bolos, feito com muito amor e carinho para a comunidade. O evento na escola teve direção da carnavalesca Vanda Dorneles e demais mulheres da escola.

Como ali tudo termina em samba, as participantes tiveram um show com Josiane Machado, que abrilhantou a noite com uma roda de samba.

Ainda na quinta-feira, a delegada de polícia da 1ª DP e DPPA Fernanda Graebin Mendonça, abordou o tema da violência doméstica contra a mulher em palestra no Espaço Regimental da Câmara.

A fala da delegada foi feita durante a sessão da Câmara com o intuito de esclarecer sobre o tema da violência doméstica sob o olhar da Polícia Civil, bem como trazer alguns dados sobre a realidade do tema na cidade a fim de informar os vereadores e o público presente.

Também integrando a programação da 24ª Semana Municipal da Mulher, a programação de quinta foi marcada pela inauguração no Parque Ruy Ramos, do Memorial Cleni Paz, um monumento em homenagem à primeira prefeita mulher do Município.

Fotos: reprodução