RITT é uma das empresas que mais emprega mulheres na cidade.

O mercado da construção civil registra um grande crescimento da presença feminina em seus canteiros de obras na região. Uma das empresas responsáveis por isso é o Grupo Ritt, que acredita e investe no potencial feminino.

Por vezes, tirando o salto alto e abrindo mão da maquiagem, as mulheres que buscam a construção civil adotam os macacões e não têm medo dos respingos de cimento. A construção civil, assim como muitos setores da indústria, ainda é amplamente dominada pelos homens. Mas, felizmente, o número de mulheres que alcançam reconhecimento nesse mercado vem crescendo significativamente e a tendência é que continue a aumentar. “O mercado precisa dar voz a essas profissionais, para que casos como os delas se tornem comuns. Menos força bruta, mais qualificação. Com métodos construtivos automatizados e maior segurança, a prioridade está mais na qualificação profissional que na força física”, explica Felipe Ritt, diretor do Grupo Ritt.

Atualmente, já é possível ver nos canteiros de obras, nos caminhões, nos setores administrativos do Grupo Ritt, mulheres que desempenham diversas funções: serventes, carpinteiras, ajudantes de obras, pedreiras, soldadoras, arquitetas, engenheiras civis, contabilistas e administradoras.

O principal diferencial da presença de mulheres nessa profissão é que elas são muito mais detalhistas e cuidadosas. Elas são mais requisitadas que os homens para as atividades que exigem mais paciência e precisão, como o acabamento das obras, revestimentos de partes externas e a finalização dos detalhes. “Quando a preocupação maior é a estética, a ajuda da força feminina faz a diferença. Esse tem sido um dos diferenciais dos nossos empreendimentos. Elas são reconhecidas por serem cuidadosas, perfeccionistas e responsáveis”, enfatiza Ritt.

Assim, elas estão sendo cada vez mais requisitadas para pintura, instalações elétricas, hidráulico-sanitárias, serralheria, marcenaria, restauração e acabamento. Suas habilidades incluem colocação de gesso, aplicação de cerâmica, assentamento de tijolos, bem como chapisco, emboço e reboco.

Neste cenário de mudanças, a capacidade de executar tarefas que requerem apuro técnico e atenção aos detalhes está sendo cada vez mais valorizada. “E o talento das mulheres nesse âmbito é reconhecido”, afirma o diretor.