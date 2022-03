Ritt Empreendimentos dá as boas vindas aos moradores e investidores do edifício Buenos Aires, em Alegrete

O sucesso foi garantido, em uma noite de muita alegria, brindaram na companhia dos novos proprietários, o fim de mais um empreendimento e o início de um novo capítulo na vida de muitas famílias.

Parceiros e amigos também marcaram presença no evento, que contou com apresentação da escola Ballerina, apresentando uma dança no tema: Mi Buenos Aires querido.

O Evento contou também com o músico Matheus Suñe animando a noite, junto da maravilhosa vista do terraço com salão de festas do empreendimento.

Felipe Ritt, Diretor Executivo do Grupo RITT, ressaltou o compromisso e alegria em entregar mais um cartão postal para a cidade, já sua esposa Thiara Ligório agradeceu a todos que contribuíram para o andamento da obra.

Em nome do corpo técnico, a Gestora de Engenharia e Responsável técnica da Ritt Empreendimentos Imobiliários, Engª Daniela Galiotto Padoin, ressaltou que cada empreendimento é pensado e executado como se fosse para o uso próprio, alinhados sempre a política de qualidade da empresa.

A felicidade no rosto de todos que receberam suas unidades, junto do sorriso de satisfação dos colaboradores em entregar mais uma obra, garantiram momentos de grande satisfação e alegria, neste evento que iluminou o empreendimento e também a cidade.

Assessoria de comunicação: Agência Bhaita Ltda.