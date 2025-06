Rodada com 36 gols no Citadino de Alegrete

Na noite da última quarta-feira (3), ocorreu mais uma rodada do Citadino de Futsal. Na oportunidade, três jogos movimentaram o ginásio da Arena Esporte e Lazer e contaram com 36 gols ao total e protagonizando um bom entretenimento aos alegretenses.

No primeiro confronto, a equipe do Deportivo La Portera venceu por 4 x 3 a equipe do Calvos em jogo válido pela Série B. Logo após, um “jogão” de futsal. A equipe do Eliseos venceu a tradicional equipe da AABB pelo placar de 9 x 7.

Fechando a noite, o CAID goleou a equipe do Racing pelo placar de 11 x 2 e venceu a primeiro no Citadino 2025. A competição retorna neste domingo (8), com mais três jogos pela competição municipal no ginásio da Arena.