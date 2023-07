Rodada das semifinais da Copa LAF estão canceladas

Share on Email

A direção do campeonato optou por cancelar a rodada em virtude da fortes probabilidades de chuva na região. O gramado do Estádio Farroupilha está em boas condições, porém, a realização dos jogos poderia comprometer as futuras fases da competição.

Os confrontos entre AABB e Serceva e também Nacional e Vila Nova serão remanejados para o próximo sábado(15). A coordenação do torneio agradece a compreensão de todos e convida a comunidade amante do futebol de Várzea a prestigiar a partir das 14h no Estádio Municipal Farroupilha a decisão dos finalistas.

Fotos: reprodução