Rodada de clássicos é marcada por treze gols no 50tinhas de Alegrete

No último sábado (9), no Complexo do Jockey, foi realizada mais uma rodada da categoria 50 anos da Liga Alegretense de Futebol Amador.

Na ocasião, quatro jogos movimentaram o cenário esportivo do município.

Dois clássicos — Nacional x Vila Nova e Alvorada x Sindicato — eram os jogos de maior apelo popular. No primeiro, a equipe do bairro Macedo (Nacional) venceu por 2 a 0. No segundo, o time das “Birutas” (Alvorada) superou o Sindicato por 3 a 1.

Além desses confrontos, Boca Juniors e Tinga ficaram no empate em 2 a 2, enquanto o São José derrotou o Cruzeiro por 3 a 1. No próximo fim de semana, será a vez dos “quarentinhas”, que também devem movimentar o cenário do futebol amador em Alegrete.

