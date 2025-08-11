Rodada de clássicos é marcada por treze gols no 50tinhas de Alegrete

Na ocasião, quatro jogos movimentaram o cenário esportivo do município.

Dois clássicos — Nacional x Vila Nova e Alvorada x Sindicato — eram os jogos de maior apelo popular. No primeiro, a equipe do bairro Macedo (Nacional) venceu por 2 a 0. No segundo, o time das “Birutas” (Alvorada) superou o Sindicato por 3 a 1.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além desses confrontos, Boca Juniors e Tinga ficaram no empate em 2 a 2, enquanto o São José derrotou o Cruzeiro por 3 a 1. No próximo fim de semana, será a vez dos “quarentinhas”, que também devem movimentar o cenário do futebol amador em Alegrete.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp