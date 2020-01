Rodada define os semifinalistas da categoria master da Liga Alegretense de Futebol

A sétima e última rodada da fase de classificação da categoria master da Liga Alegretense de Futebol confirmou os semifinalistas de 2019.

O Fluminense fez 2 a 1 no Fortaleza e tirou o time da Restinga do campeonato. O tricolor da Cidade Alta foi a 12 pontos ganhos e no critério de gols sofridos (5), acabou na primeira colocação. Já o Fortaleza com nove pontos acabou eliminado.

Quem não forcejou na rodada e se deu bem foi o Sindicato. Ganhou de WO do Grêmio e com 12 pontos finalizou em segundo pelo gols sofridos, levou seis.

O Alvorada perdeu para o Tinga por 1 a 0. Mesmo com a vitória o Tinga acabou desclassificado com 10 pontos. Já o time dos Canudos ficou em terceiro colocado com 12 pontos e sete gols sofridos.

Após a boa vitória de 4 a 2 sobre o Operário, o Nacional foi aos doze pontos e com oito gols sofridos foi o quarto classificado.

As semifinais estão definidas:

Fluminense x Nacional

Sindicato x Alvorada

De acordo com o coordenador técnico da LAF Valdir Knierin, os jogos estão previstos para o dia 8 de fevereiro no Estádio Municipal Farroupilha.

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin