Rodada definiu classificação no campeonato amador na master da LAF

Quatro jogos no último sábado (4), definiram a classificação na categoria master da Liga Alegretense de Futebol.

O Alvorada fez 1 a 0, no Boca Juniors. Mesmo placar no jogo entre Nacional e Tinga, mais três pontos para o time do Nacional. Os destaques da rodada ficou por conta de duas goleadas. O Sindicato fez 9 em cima do Fortaleza e o Fluminense aplicou 3 a 0 no Cruzeiro. A folga na rodada foi do São José.

Na Chave “A”, estão classificados Nacional (11 pontos), Fluminense (10), e Alvorada (9). O Sindicato foi eliminado. Na “B”, o Boca Juniors (5 pontos), Tinga (5), São José (3) e Cruzeiro um ponto avançam de fase. A equipe do Fortaleza deu adeus a competição.

Alvorada disputa a repescagem contra o Cruzeiro, vencedor encara o Fluminense.

Conforme o coordenador técnico Valdir Knierin, Nacional e Boca avançam direto para semifinal. Na chave “B”, jogam Tinga e São José, para ver que passa para semifinal.

Já na “A”, o Fluminense segundo colocado espera o vencedor da repescagem entre Alvorada x Cruzeiro, o vencedor deste confronto disputa com o tricolor para ir à semifinal.

Fotos: Valdir Knierin