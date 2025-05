Rodada deste domingo do Citadino de Futsal está cancelada

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A secretaria de educação, esporte e lazer em parceria com o Sesc Alegrete, emitiu um comunicado que está cancelada a rodada deste domingo do Citadino de Futsal. Em virtude das cheias, a organização do evento preferiu por adiar os jogos, pois diversos atletas e dirigentes, estão envolvidos diretamente na enchente.

Segundo informado em nota oficial, os jogos serão remarcados e em breve divulgados para todos os representantes de equipe que jogam o Citadino de futsal. A enchente que assola o Município já desabrigados mais de 500 pessoas e por questão de bom senso os jogos foram remarcados.

A prefeitura de Alegrete em parceria com o Sesc pede a compreensão de todos nesse momento de enchente e que o espírito de solidariedade entre os atletas impere para o prosseguimento da competição municipal.