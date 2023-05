Rodada do Citadino de Futsal está confirmada na Arena

Share on Email

Depois do cancelamento da rodada de sábado dia 6 de maio, em virtude da quadra da Arena Esporte & Lazer ter sofrido uma manutenção preventiva. A organização fez uma vistoria na tarde da última segunda (8), onde agentes do Sesc e Prefeitura estiveram na Arena e verificaram o piso da quadra e deram OK para rodada desta terça-feira (9).

Estão previstos três confrontos nesta noite, sendo um de cada divisão que vão movimentar a tabela de classificação em sua 2ª rodada. Às 19h, jogam Center Fhotos e Venelle F.C partida válida pela terceirona. Já às 20h, pela divisão de acesso, Aimoré e New Castle entram em quadra.

Pela elite do futsal alegretense, o Cidade Alta encara o Fortaleza/Friends, jogo com início previsto para às 21h, na Arena. Os ingressos custam R$ 5,00 (Cinco Reais).