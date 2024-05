Rodada do Citadino é marcada pela “chuva”de gols na Arena

Dessa vez, três jogos movimentaram o ginásio da Arena Esporte e Lazer que recebeu um bom público e presenciou jogos com muitos gols.

Abrindo a rodada, a equipe do Racing venceu o bom time do Danúbio pelo placar de 4 x 1. Destaque para o atleta Thiago Braga que marcou duas vezes no triunfo do time azulrubro. Logo após, o Promorar venceu por 3 x 0 a equipe do Futsal Brasil que mesmo jogando bem, não conseguiu furar o bloqueio do time da Zona Leste.

Fechando a rodada, a equipe do Fortaleza/Friends não tomou conhecimento e aplicou uma goleada de 10 x 2 na equipe do Aimoré. O placar refletiu toda a superioridade do time alviver em cima do adversário. Os jogos retornam nessa quarta-feira (29).