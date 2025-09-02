Rodada do Principal teve mais de quinze gols no fim de semana

No último domingo (31), no complexo Jockey, ocorreu mais uma rodada da categoria Principal de Alegrete. Cinco confrontos movimentaram mais um fim de semana do campeonato amador do Município.

Atlético e Vila Nova fizeram um jogo de nove gols. As duas equipes estiveram muito ofensivas, o placar mostra bem o ritmo do jogo – com vitória do rubro-negro pelo placar de 5 x 4. O Sindicato venceu por 3 x 1 a boa equipe do Santos e também avançou na tabela de classificação. O Juventus venceu o Boca Juniors pelo placar magro de 1 x 0 e também avançou na competição.

O Cruzeiro venceu o Raça pelo placar de 3 x 0 e assegurou mais três pontos na tabela de classificação do principal. No único empate da rodada, Várzea e Centenário ficaram no 1 x 1 e os dois times somaram um ponto na tabela. Confira abaixo a classificação após a 6º Rodada do Principal.