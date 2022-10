Rodada na aspirantes com quatro jogos e 14 gols assinalados

Em quatro jogos realizados foram marcados 14 gols, destaque para a vitória do Brandão sobre 4 a 2 em cima do Alvorada. Nos outros quatro jogos, vitória do time do Raça de 2 a 0 sobre o Santos.

Num confronto equilibrado o Boca Juniors superou o time do Vila Nova por 2 a 1, e também o River Plate que fez 2 a 1 no Várzea Verde.

Na chave “A”, após a quarta rodada Sindicato e Brandão lideram com 5 pontos cada, o Raça vem em terceiro com 3, Vila Nova tem um e o Várzea ainda não pontuou.

Já na B, o Boca lidera com folga com 12 pontos, seguido do Alvorada que tem 7, River somou 6 pontos ganhos e o Santos tem 4.