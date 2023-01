Rodada na master da LAF é marcada por goleadas

A 4ª rodada do Campeonato Amador na categoria master da Liga Alegretense de Futebol foi realizada no último sábado (28).

Quatro jogos registraram, 18 gols, destaque para três goleadas na penúltima rodada da fase classificatória. No Honório, o Fluminense não tomou conhecimento do São José e aplicou um 6 a 0.

Já o Nacional jogando no campo do Estrelão pegou o Cruzeiro e venceu por 5 a 1. No mesmo ritmo em balançar as redes, o Alvorada passou fácil pelo Fortaleza, 5 a 1.

Com estes resultados, a liderança na chave “A” é do Nacional com 8, seguido Fluminense que tem sete pontos, Alvorada 6 e Sindicato com 5.

Na “B”, Boca Jrs. e Tinga somam 5 pontos cada, São José 3. Cruzeiro 1 ponto e Fortaleza ainda não pontuou.

Próxima rodada dia 4:

16h –

Alvorada x Boca Juniors – campo do Estrelão

Sindicato x Fortaleza – campo do Palmeiras

17h30 –

Nacional x Tinga – campo do Estrelão

Fluminense x Cruzeiro – campo do Palmeiras