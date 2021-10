Rodada quente na Copa dos Campeões vai definir quem avança na competição

No próximo sábado (23), acontece a última rodada da fase de classificação da 5ª edição da Copa dos Campeões.

O torneio promovido pelo Palmeiras entra na fase decisiva. De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, a rodada foi montada afim de não beneficiar nenhum clube que esteja almejando a classificação, por isso os horários foram reajustados.

Rodada com horários combinados

Distribuídos em duas chaves, os 10 clubes lutam por oito vagas a próxima fase. No G8, Centenário (10) e Boca Jrs 8 pontos ganhos estão matematicamente classificados. Fluminense e Tinga ambos com sete pontos ainda precisam um ponto para assegurar a vaga. O Nacional com 6 e o Sindicato com cinco pontos precisam vencer na rodada para assegurar classificação.

Dessa forma restaria duas vagas entre Ser Ceva e União, cada um soma 4 pontos conquistados. O São José com 2 pontos precisa vencer e torcer por no mínimo três resultados paralelos. O Operário (3), já não tem chances de classificação.

Confira a rodada:

14h45min. – Boca Jrs. x Fluminense – campo do Palmeiras

14h45min. – Operário x Nacional – campo do Estrelão

16h30min. – Tinga x União – campo do Honório

16h30min. SER Ceva x São José – campo do Palmeiras

16h30min. Centenário x Sindicato – campo do Estrelão

Fotos: Arquivo PAT